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ЕК продлила запрет на поставки украинского зерна до 15 сентября

ЕК продлила запрет на поставки украинского зерна до 15 сентября Еврокомиссия продлила запрет на поставки украинского зерна в страны Восточной Европы до 15 сентября.
Другие страны
5 июня 2023 г. 22:08
ЕК продлила запрет на поставки украинского зерна до 15 сентября

Европейская комиссия официально продлила до 15 сентября запрет на поставки зерна из Украины в пять государств Восточной Европы, транзит через их территорию в остальные страны ЕС разрешен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Все еще необходимо, чтобы такие продукты, как пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник из Украины, которые конкурируют за одни и те же пространства для хранения, импортировались для потребления или переработки на территорию Евросоюза во все страны за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, - говорится в документе. - Чтобы предотвратить спекулятивное поведение, данное решение вступает в силу с момента публикации и будет действовать до 15 сентября".

Продление решения связано с серьезным затовариванием рынков соседних с Украиной стран украинским зерном, что ставит под угрозу местное производство.

Еврокомиссия отметила, что рассчитывает к осени улучшения рыночной ситуации с поставками зерновых с Украины, которые будут координироваться через совместную платформу с участием пяти проблемных государств Евросоюза, Украины, Молдавии, являющейся одним из транзитных хабов, и самой Еврокомиссии.

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