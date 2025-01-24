ЕК представит план по сокращению бюрократии для стимулирования экономики

Еврокомиссия (ЕК) планирует представить пятилетнюю стратегию, направленную на упрощение административных процедур для бизнеса, с целью стимулирования экономического роста.

Еврокомиссия (ЕК) планирует представить пятилетнюю стратегию, направленную на упрощение административных процедур для бизнеса, с целью стимулирования экономического роста.

Как передает Report, об этом сообщает Euractiv со ссылкой на проект документа.

Этот план будет озвучен в среду, 29 января, и его основная цель - снижение бюрократических препятствий для улучшения состояния экономики стран Евросоюза. Документ также предполагает усиление взаимодействия между государственными органами, частными предприятиями и государствами-членами ЕС.

"Документ, который глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен окрестила "Северной звездой" нового состава ЕК, призывает к свежему подходу к антимонопольной политике ЕС, чтобы побудить компании увеличить и углубить интеграцию с "фрагментированными" рынками капиталов блока", - отмечается в статье.

Программа обеспечит оптимизацию в нескольких областях и уменьшит количество отчетных требований для малых компаний.