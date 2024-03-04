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ЕК представит 5 марта военно-промышленную стратегию ЕС с интеграцией Украины

ЕК представит 5 марта военно-промышленную стратегию ЕС с интеграцией Украины Еврокомиссия (ЕК) представит 5 марта Оборонную стратегию Евросоюза и обширную Европейскую программу оборонных инвестиций (EDIP), членом которой Брюссель намерен сделать Украину, чтобы упростить поставки вооружений Киеву и использование западным ВПК опыта
Другие страны
4 марта 2024 г. 17:55
ЕК представит 5 марта военно-промышленную стратегию ЕС с интеграцией Украины

Еврокомиссия (ЕК) представит 5 марта Оборонную стратегию Евросоюза и обширную Европейскую программу оборонных инвестиций (EDIP), членом которой Брюссель намерен сделать Украину, чтобы упростить поставки вооружений Киеву и использование западным ВПК опыта боевых действий в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил брюссельский интернет-портал Euractiv.

"Украина должна стать полноправным членом евросхемы поддержки оборонной промышленности, что также позволит использовать опыт этой страны и подтянет Киев поближе к членству в ЕС", - сказано в проекте предложений ЕК.

Одной из основных целей программы EDIP должно стать "содействие восстановлению, реконструкции и модернизации украинской оборонной и индустриальной базы и ее прогрессивная интеграция в европейскую военно-промышленную систему, что будет способствовать взаимной стабильности, безопасности, миру и процветанию", отмечает Еврокомиссия.

На первом этапе программы Брюссель намерен пригласить Киев участвовать в проектах по производству для Украины больших объемов снарядов и беспилотников".

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