ЕК представит 5 марта военно-промышленную стратегию ЕС с интеграцией Украины

Еврокомиссия (ЕК) представит 5 марта Оборонную стратегию Евросоюза и обширную Европейскую программу оборонных инвестиций (EDIP), членом которой Брюссель намерен сделать Украину, чтобы упростить поставки вооружений Киеву и использование западным ВПК опыта

Еврокомиссия (ЕК) представит 5 марта Оборонную стратегию Евросоюза и обширную Европейскую программу оборонных инвестиций (EDIP), членом которой Брюссель намерен сделать Украину, чтобы упростить поставки вооружений Киеву и использование западным ВПК опыта боевых действий в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил брюссельский интернет-портал Euractiv.

"Украина должна стать полноправным членом евросхемы поддержки оборонной промышленности, что также позволит использовать опыт этой страны и подтянет Киев поближе к членству в ЕС", - сказано в проекте предложений ЕК.

Одной из основных целей программы EDIP должно стать "содействие восстановлению, реконструкции и модернизации украинской оборонной и индустриальной базы и ее прогрессивная интеграция в европейскую военно-промышленную систему, что будет способствовать взаимной стабильности, безопасности, миру и процветанию", отмечает Еврокомиссия.

На первом этапе программы Брюссель намерен пригласить Киев участвовать в проектах по производству для Украины больших объемов снарядов и беспилотников".