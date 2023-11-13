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ЕК представит завтра 12-й пакет санкций против РФ

ЕК представит завтра 12-й пакет санкций против РФ Еврокомиссия намерена в среду представить на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет антироссийских санкций, в него, в частности, войдут ограничения против алмазного экспорта России.
Другие страны
13 ноября 2023 г. 20:37
ЕК представит завтра 12-й пакет санкций против РФ

Еврокомиссия намерена в среду представить на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет антироссийских санкций, в него, в частности, войдут ограничения против алмазного экспорта России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Мы завершаем работу над 12-м пакетом санкций. Он будет включать расширение черного списка, экспортные ограничения, в том числе касающиеся российских алмазов, меры по ужесточению потолка цен на нефть, а также меры против обхода санкций", - сказал Боррель.

Он отметил, что этот проект должен быть согласован на плановом заседании Еврокомиссии в среду и после этого будет представлен на утверждение Совету ЕС.

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Версия на английском языке EC to present 12th package of anti-Russian sanctions this week

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