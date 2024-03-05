ЕК представила первую военно-промышленную стратегию Евросоюза с участием Украины

Еврокомиссия (ЕК) представила первую Европейскую стратегию военной промышленности, основанную на введении в ЕС общих военных заказов и инвестиций стран сообщества под контролем ЕК.

Еврокомиссия (ЕК) представила первую Европейскую стратегию военной промышленности, основанную на введении в ЕС общих военных заказов и инвестиций стран сообщества под контролем ЕК.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно опубликованному документу ЕК, в эту программу предполагается в кратчайшие сроки интегрировать Украину.

"Еврокомиссия представила сегодня первую в истории Европейскую стратегию военной промышленности, которая закладывает новые амбиции и поддерживает конкурентоспособность и готовность нашей оборонной промышленности, - говорится в документе.

Стратегия включает развитие тесных связей с Украиной и ее участие в инициативах Евросоюза в поддержку оборонной промышленности.

"Мы хотим полностью интегрировать украинскую промышленность в эту экосистему", - заявила замглавы ЕК Маргрете Вестагер на пресс-конференции в Брюсселе, представляя эту стратегию.

ЕК предложила странам ЕС объединить 40% военных закупок, закупать 50% всего оружия и боеприпасов у военной промышленности ЕС к 2030 году.