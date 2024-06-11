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ЕК предоставит Украине в июле €1,5 млрд доходов от реинвестирования активов РФ

ЕК предоставит Украине в июле €1,5 млрд доходов от реинвестирования активов РФ Еврокомиссия предоставит Киеву в июле €1,5 млрд доходов от реинвестирования замороженных активов России, 90% этой суммы пойдет на обеспечение Украины оружием.
Другие страны
11 июня 2024 г. 13:19
ЕК предоставит Украине в июле €1,5 млрд доходов от реинвестирования активов РФ

Еврокомиссия предоставит Киеву в июле €1,5 млрд доходов от реинвестирования замороженных активов России, 90% этой суммы пойдет на обеспечение Украины оружием.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Берлине.

"Первые €1,5 млрд доходов от реинвестирования российских активов будут доступны для Украины уже в июле", - сказала она.

ЕК намерена получить от депозитария Euroclear, где заморожено свыше 200 млрд евро средств РФ, от 2 млрд до 3 млрд евро. Из них 90% должны быть направлены на финансирование поставок оружия Киеву, а остальные 10% пойдут на поддержку европейского военно-промышленного комплекса.

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