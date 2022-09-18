ЕК предложила заморозить выплаты Венгрии на €7,5 млрд "из-за коррупции"

Еврокомиссия (ЕК) впервые в истории ЕС официально предложила заморозить выплаты стране сообщества из бюджета ЕС.
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Как заявил по итогам прошедшего 18 сентября экстренного заседания коллегии Еврокомиссии еврокомиссар по вопросам бюджета и администрации Йоханнес Хан, причиной этого решения названы недостаточные усилия страны по борьбе с коррупцией. Сам факт созыва такой встречи в выходной день уже является чрезвычайным шагом для ЕС.
"Мы пришли к выводу, что выплаты из бюджета ЕС в Венгрии недостаточно защищены, меры, предпринятые Венгрией в сфере борьбы с коррупцией и конфликтом интересов, недостаточны, - заявил Хан. - Еврокомиссия предлагает Совету ЕС приостановить 65 процентов всех выплат по трем операционным программам в рамках фонда сбалансированного развития ЕС, что соответствует примерно 7,5 млрд евро". Теперь эту меру должен рассмотреть Совет ЕС, где представлены все страны сообщества.
Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал политику Запада в отношении Украины и России.