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ЕК предложила заморозить выплаты Венгрии на €7,5 млрд "из-за коррупции"

ЕК предложила заморозить выплаты Венгрии на €7,5 млрд "из-за коррупции" Еврокомиссия (ЕК) впервые в истории ЕС официально предложила заморозить выплаты стране сообщества из бюджета ЕС.
Другие страны
18 сентября 2022 г. 17:36
ЕК предложила заморозить выплаты Венгрии на €7,5 млрд из-за коррупции

Еврокомиссия (ЕК) впервые в истории ЕС официально предложила заморозить выплаты стране сообщества из бюджета ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, первой целью стала Венгрия, сумма замороженных выплат может достичь 7,5 млрд евро.

Как заявил по итогам прошедшего 18 сентября экстренного заседания коллегии Еврокомиссии еврокомиссар по вопросам бюджета и администрации Йоханнес Хан, причиной этого решения названы недостаточные усилия страны по борьбе с коррупцией. Сам факт созыва такой встречи в выходной день уже является чрезвычайным шагом для ЕС.

"Мы пришли к выводу, что выплаты из бюджета ЕС в Венгрии недостаточно защищены, меры, предпринятые Венгрией в сфере борьбы с коррупцией и конфликтом интересов, недостаточны, - заявил Хан. - Еврокомиссия предлагает Совету ЕС приостановить 65 процентов всех выплат по трем операционным программам в рамках фонда сбалансированного развития ЕС, что соответствует примерно 7,5 млрд евро". Теперь эту меру должен рассмотреть Совет ЕС, где представлены все страны сообщества.

Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал политику Запада в отношении Украины и России.

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