Еврокомиссия предложила восточным странам ЕС 100 млн евро за продолжение импорта зерна из Украины

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен пообещала фермерам восточных стран ЕС, включая Венгрию и Польшу, программу помощи в 100 млн евро за отмену запрета на импорт зерна с Украины

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен пообещала фермерам восточных стран ЕС, включая Венгрию и Польшу, программу помощи в 100 млн евро за отмену запрета на импорт зерна из Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Председатель Еврокомиссии направила ответ странам ЕС на письмо об импорте украинских аграрных продуктов. Мы уже направили пакет поддержки наиболее пострадавшим фермерам в 56,3 млн евро и сейчас готовим новый пакет поддержки в 100 млн евро ", отмечается в публикации.