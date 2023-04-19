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Еврокомиссия предложила восточным странам ЕС 100 млн евро за продолжение импорта зерна из Украины

Еврокомиссия предложила восточным странам ЕС 100 млн евро за продолжение импорта зерна из Украины Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен пообещала фермерам восточных стран ЕС, включая Венгрию и Польшу, программу помощи в 100 млн евро за отмену запрета на импорт зерна с Украины
Другие страны
19 апреля 2023 г. 14:59
Еврокомиссия предложила восточным странам ЕС 100 млн евро за продолжение импорта зерна из Украины

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен пообещала фермерам восточных стран ЕС, включая Венгрию и Польшу, программу помощи в 100 млн евро за отмену запрета на импорт зерна из Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Председатель Еврокомиссии направила ответ странам ЕС на письмо об импорте украинских аграрных продуктов. Мы уже направили пакет поддержки наиболее пострадавшим фермерам в 56,3 млн евро и сейчас готовим новый пакет поддержки в 100 млн евро ", отмечается в публикации.

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Версия на английском языке EC offers eastern EU countries 100 million euros to lift ban on grain imports from Ukraine

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