ЕК предложила применять соглашение по Brexit временно

Еврокомиссия предложила применять Соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией (после ее выхода из состава сообщества - Brexit) в течение 2 месяцев - до 28 февраля 2021 года, поскольку стороны не успеют завершить ратификацию документа

Еврокомиссия предложила применять Соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией (после ее выхода из состава сообщества - Brexit) в течение 2 месяцев - до 28 февраля 2021 года, поскольку стороны не успеют завершить ратификацию документа до окончания переходного процесса по Brexit - 31 декабря 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном заявлении Еврокомиссии.

"В свете этих исключительных обстоятельств Еврокомиссия предлагает применять соглашение во временном режиме в течение ограниченного периода времени - до 28 февраля 2021 года", - говорится в документе.

Еврокомиссия отметила, что в ближайшее время подготовит проект постановления Совета ЕС о подписании и временном использовании документа. После этого все 27 государств союза должны будут единогласно проголосовать в Совет ЕС за эти решения, затем соглашение может быть официально подписано. Все это должно быть сделано до 1 января 2021 года.

Далее, уже в начале 2021 года, Европарламент должен будет одобрить этот документ, а ратификация со стороны ЕС завершит окончательное постановление Совета ЕС о заключении соглашения. Эти последние два этапа должны быть завершены до 28 февраля 2021 года.