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ЕК предложила полностью запретить странам ЕС закупки газа в РФ к концу 2027 года

ЕК предложила полностью запретить странам ЕС закупки газа в РФ к концу 2027 года Еврокомиссия предложила полностью запретить странам ЕС закупки газа в России к концу 2027 года.
Другие страны
17 июня 2025 г. 17:20
ЕК предложила полностью запретить странам ЕС закупки газа в РФ к концу 2027 года

Еврокомиссия предложила полностью запретить странам ЕС закупки газа в России к концу 2027 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции в Брюсселе представляя предложение ЕК.

"Наше предложение означает - больше никакого российского топлива на нашем рынке с конца 2027 года, - сказал он. - Краткосрочные контракты будут запрещены с 2026 года, долгосрочные должны прекратиться до конца 2027 года".

Йоргенсен пояснил, что Еврокомиссия намерена создать механизмы для защиты запрета от обхода странами ЕС. Он добавил, что ЕК планирует провести этот запрет не как внешнеполитическое решение, а как торговую норму, что позволяет утвердить его квалифицированным большинством в Совете ЕС, лишая страны сообщества права вето при голосовании.

"Чем меньше российского газа на европейском рынке, тем мы свободнее и сильнее", - сформулировал Йоргенсен новый лозунг Еврокомиссии.

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