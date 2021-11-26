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ЕК предложила ограничить срок действия COVID-сертификатов до девяти месяцев

ЕК предложила ограничить срок действия COVID-сертификатов до девяти месяцев Еврокомиссия предлагает признавать сертификаты о вакцинации в ЕС в течение 9 месяцев, для продления необходимо сделать усиливающую прививку.
Другие страны
26 ноября 2021 г. 08:53
ЕК предложила ограничить срок действия COVID-сертификатов до девяти месяцев

Еврокомиссия предлагает признавать сертификаты о вакцинации в ЕС в течение 9 месяцев, для продления необходимо сделать усиливающую прививку.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс.

"Государства-члены должны принимать сертификаты вакцинации, срок действия которых не превышает 9 месяцев с момента полной вакцинации. После этого сертификат вакцинации не будет признаваться без усиливающей прививки", - сообщил он.

Он добавил, что по действию сертификатов после получения бустерной дозы пока каких-либо ограничений не вводится.

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Версия на английском языке European Commission proposes to limit validity of COVID certificates to nine months

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