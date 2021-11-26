ЕК предложила ограничить срок действия COVID-сертификатов до девяти месяцев

Еврокомиссия предлагает признавать сертификаты о вакцинации в ЕС в течение 9 месяцев, для продления необходимо сделать усиливающую прививку.

Еврокомиссия предлагает признавать сертификаты о вакцинации в ЕС в течение 9 месяцев, для продления необходимо сделать усиливающую прививку.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс.

"Государства-члены должны принимать сертификаты вакцинации, срок действия которых не превышает 9 месяцев с момента полной вакцинации. После этого сертификат вакцинации не будет признаваться без усиливающей прививки", - сообщил он.

Он добавил, что по действию сертификатов после получения бустерной дозы пока каких-либо ограничений не вводится.