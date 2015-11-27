Еврокомиссия подтвердила проведение консультаций по ассоциации Украины 1 декабря

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Еврокомиссия подтвердила в пятницу проведение 1 декабря в Брюсселе трехсторонних министерских консультаций Евросоюз-Россия-Украина по ассоциации, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Переговоры состоятся во вторник. Еврокомиссия проявила большую открытость в плане готовности выслушать их (российской стороны — ред.) определенные обеспокоенности. Некоторые из них относятся к двухсторонним отношениям между Украиной и Россией, а некоторые могут иметь отношение к глубокой и всесторонней зоне свободной торговли (между ЕС и Украиной). Поэтому мы ждем обсуждения ряда технических вопросов, по которым мы можем оказать им помощь. Это такие вопросы, как таможенное сотрудничество, переходные периоды и так далее", — заявила журналистам еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.