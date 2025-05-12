О нас

ЕК подписала первые контракты об инвестициях в ВПК Украины

ЕК подписала первые контракты об инвестициях в ВПК Украины Еврокомиссия уже подписала первые контракты об инвестициях в военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины.
Другие страны
12 мая 2025 г. 12:19
ЕК подписала первые контракты об инвестициях в ВПК Украины

Еврокомиссия уже подписала первые контракты об инвестициях в военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель генсека внешнеполитической службы ЕС Шарль Фрис на конференции по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности между ЕС и Украиной в Брюсселе.

"Глава внешнеполитической службы ЕС 9 мая заявила, что ЕС инвестирует €1 млрд в украинскую военную промышленность, и первые контракты уже были подписаны", - заявил Фрис. Он также высказал мнение, что Украина "может многому научить ВПК ЕС".

По его словам, ЕС и Украина решили создать "еще одну совместную комиссию", которая займется военно-техническим сотрудничеством между Брюсселем и Киевом.

Фрис отметил, что глава евродипломатии Кая Каллас лично не смогла принять участие в форуме, хотя она была заявлена организаторами, но передала участникам "наилучшие пожелания".

Ранее ЕК объявила, что Евросоюз в общей сложности потратил на поддержку Украине €150 млрд, из которых на поставки оружия Киеву пошли €50 млрд, что составляет 0,1% ВВП ЕС. 

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке AK Ukraynanın hərbi-sənaye kompleksinə investisiyalar haqqında ilk müqavilələri imzalayıb

Другие новости из категории

США и Китай договорились о взаимном снижении пошлин на 90 дней
США и Китай договорились о взаимном снижении пошлин на 90 дней
12 мая 2025 г. 11:29
Президент Болгарии предложил провести референдум о присоединении к еврозоне
Президент Болгарии предложил провести референдум о присоединении к еврозоне
12 мая 2025 г. 11:18
Польша закроет российское генконсульство в Кракове
Польша закроет российское генконсульство в Кракове
12 мая 2025 г. 11:11
PKK объявила о самороспуске
PKK объявила о самороспуске
12 мая 2025 г. 10:10
Нефть умеренно подорожала на фоне переговоров между США и КНР
Нефть умеренно подорожала на фоне переговоров между США и КНР
12 мая 2025 г. 09:22
Казмунайгаз возобновляет производство полиэтилена на НПЗ в Румынии
Казмунайгаз возобновляет производство полиэтилена на НПЗ в Румынии
12 мая 2025 г. 09:19
В Индии при столкновении грузовика с трейлером погибли 13 человек
В Индии при столкновении грузовика с трейлером погибли 13 человек
12 мая 2025 г. 07:43
Вице-премьер Госсовета КНР: Все страны должны отстаивать свободную торговлю
Вице-премьер Госсовета КНР: Все страны должны отстаивать свободную торговлю
12 мая 2025 г. 07:27
КНР и США договорились создать механизм торгово-экономических консультаций
КНР и США договорились создать механизм торгово-экономических консультаций
12 мая 2025 г. 06:46
Техническая неисправность в Атланте привела к задержке более 450 авиарейсов
Техническая неисправность в Атланте привела к задержке более 450 авиарейсов
12 мая 2025 г. 05:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi