ЕК подписала первые контракты об инвестициях в ВПК Украины

Еврокомиссия уже подписала первые контракты об инвестициях в военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины.

Еврокомиссия уже подписала первые контракты об инвестициях в военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель генсека внешнеполитической службы ЕС Шарль Фрис на конференции по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности между ЕС и Украиной в Брюсселе.

"Глава внешнеполитической службы ЕС 9 мая заявила, что ЕС инвестирует €1 млрд в украинскую военную промышленность, и первые контракты уже были подписаны", - заявил Фрис. Он также высказал мнение, что Украина "может многому научить ВПК ЕС".

По его словам, ЕС и Украина решили создать "еще одну совместную комиссию", которая займется военно-техническим сотрудничеством между Брюсселем и Киевом.

Фрис отметил, что глава евродипломатии Кая Каллас лично не смогла принять участие в форуме, хотя она была заявлена организаторами, но передала участникам "наилучшие пожелания".

Ранее ЕК объявила, что Евросоюз в общей сложности потратил на поддержку Украине €150 млрд, из которых на поставки оружия Киеву пошли €50 млрд, что составляет 0,1% ВВП ЕС.