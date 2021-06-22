О нас
Report Georgia
Аудио новости

ЕК подписала контракт с Moderna на поставку еще 150 млн доз вакцины

ЕК подписала контракт с Moderna на поставку еще 150 млн доз вакцины Еврокомиссия (ЕК) подписала дополнительный контракт с компанией Moderna на поставку еще 150 млн доз вакцины от коронавируса
Другие страны
22 июня 2021 г. 14:40
ЕК подписала контракт с Moderna на поставку еще 150 млн доз вакцины

Еврокомиссия (ЕК) подписала дополнительный контракт с компанией Moderna на поставку еще 150 млн доз вакцины от коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы гарантировали [получение] 150 млн дополнительных доз вакцины Moderna", - написала она в Twitter.

В свою очередь представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер пояснил на брифинге в Брюсселе, что речь идет о "дополнении к контракту с Moderna", по которому "вакцина может быть поставлена с 3-го квартала 2021 года до 2022 года".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Портал для желающих провести свадьбу заработает 26 июня
Портал для желающих провести свадьбу заработает 26 июня
22 июня 2021 г. 10:52
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
22 июня 2021 г. 10:03
Начались тактические учения ВМС Азербайджана
Начались тактические учения ВМС Азербайджана
22 июня 2021 г. 09:43
МИД России оценил итоги выборов в Армении
МИД России оценил итоги выборов в Армении
21 июня 2021 г. 22:24
Президент Азербайджана о совместных военных учениях с Пакистаном
Президент Азербайджана о совместных военных учениях с Пакистаном
21 июня 2021 г. 19:34
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 15:15
Глава МИД Азербайджана прокомментировал прошедшие в Армении выборы
Глава МИД Азербайджана прокомментировал прошедшие в Армении выборы
21 июня 2021 г. 13:39
Глава МИД Казахстана: Азербайджан - наш главный партнер на Южном Кавказе
Глава МИД Казахстана: Азербайджан - наш главный партнер на Южном Кавказе
21 июня 2021 г. 13:21
МО: Проводится полный анализ предоставленных Арменией карт минных полей
МО: Проводится полный анализ предоставленных Арменией карт минных полей
20 июня 2021 г. 04:08
Чавушоглу: Пусть Армения учится на своих ошибках и ценит возможность мира
Чавушоглу: Пусть Армения учится на своих ошибках и ценит возможность мира
20 июня 2021 г. 03:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi