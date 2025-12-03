ЕК подготовила предложения по обеспечению финансовых потребностей Украины на 2026-2027гг

Европейская комиссия (ЕК) подготовила предложения для финансирования Украины на 2026-2027гг в условиях продолжающейся войны с Россией: комбинация по заимствованию у ЕС, и репарационный кредит.

Об этом сообщает европейское бюро Report со ссылкой на ЕК.

"Эти два варианта подкреплены комплексным набором из пяти законодательных предложений. Поскольку Россия, по-прежнему, не демонстрирует готовности к установлению справедливого и устойчивого мира, нагрузка на Украину продолжает расти, что делает постоянную поддержку со стороны ЕС еще более важной", - говорится в сообщении.

Согласно ЕК, пакет мер призван гибко реагировать на меняющиеся финансовые потребности Украины, независимо от ситуации (война или мир - ред.). Кроме этого, эти меры должны поддержать Киев в тот момент, когда Россия усиливает интенсивные атаки на Украину и ее инфраструктуру. Ситуация также сопровождается ростом гибридных военных атак в отношении государств ЕС и вторжениями в воздушное пространство ЕС и НАТО.

Предложенное решение опирается на бюджет ЕС ("резерв") и репарационный кредит, который даст право заимствовать денежные средства у финансовых учреждений ЕС, хранящие замороженные активы Центрального банка России.

В предложенном пакете предусматриваются ряд мер для защиты государств-членов и финансовых учреждений ЕС от возможных ответных мер в России и от незаконной экспроприации (имущества или денежных средств) за пределами РФ, в частности в юрисдикциях, дружественных России.

"Для покрытия любого остаточного риска пакет включает сильный механизм солидарности, подкрепленный двусторонними национальными гарантиями или бюджетом ЕС. Предложения полностью соответствуют европейскому и международному праву, они также сохраняют целостность финансового рынка ЕС и статуса евро как мировой валюты", - указали в ЕК.

В пакет входят предложения: по регламенту для репарационного кредита (c запретом на перевод замороженных активов ЦБА обратно в Россию); по мерам защиты для репарационного кредита с целью защиты государств-членов ЕС и финансовых учреждений от возможных ответных мер; по внесению поправок в действующие многолетние финансовые рамки (многолетний бюджет ЕС на 2021-2027гг) с целью использования бюджета ЕС для обеспечения кредита Украине.

"Благодаря сегодняшним предложениям мы обеспечим Украину средствами для защиты и продвижения мирных переговоров с позиции силы. Мы предлагаем внедрить репарационный кредит, используя денежные остатки от замороженных российских активов в ЕС, с надежными гарантиями для наших государств-членов. Это приведет к росту расходов РФ на агрессивную войну. И это должно послужить дополнительным стимулом для России, чтобы сесть за стол переговоров",- заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Решение по предложениям ЕК должно быть одобрено на следующем заседании Совета ЕС 18-19 декабря.