Еврокомиссия подала в суд на Германию и Великобританию

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Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Еврокомиссия (ЕК) приняла решение подать в Европейский суд юстиции иск о нарушении налоговых правил Евросоюза Германией и Великобританией, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Комиссия решила сегодня направить иск против Соединенного Королевства в суд ЕС за внесение поправок в постановление по взиманию налога на добавленную стоимость, которое предусматривает освобождение для некоторых рынков сырья от уплаты НДС", - сказано в сообщении ЕК.

"В 1977 году Британия получила разрешение взимать налог на добавленную стоимость по нулевой ставке для некоторых рынков сырья, однако с тех пор незаконно существенно расширила область применения данной меры. "Это расширение количества сырьевых рынков приводит к нарушению правил конкуренции, что вредит другим финансовым рынкам ЕС", - указывается в сообщении.

Также Еврокомиссия подаст на Германию иск в Европейский суд "за невыполнение некоторых требований по возврату НДС для предприятий в других странах-членах Евросоюза". В частности, Германия в некоторых случаях отказывалась возвращать налог на добавленную стоимость заявителям, не запрашивая данные о характере товаров и услуг в связи с тем, что заранее рассматривала их как недостаточные.