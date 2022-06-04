ЕК планирует смягчить правила признания украинских водительских прав

Еврокомиссия (ЕК) планирует разработать общеевропейские правила, в соответствии с которыми на территории всего сообщества будут признавать выданные на Украине водительские права.

Еврокомиссия (ЕК) планирует разработать общеевропейские правила, в соответствии с которыми на территории всего сообщества будут признавать выданные на Украине водительские права.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство DPA со ссылкой на ответ правительства на парламентский запрос Левой партии.

Согласно принятым в ФРГ правилам, водительские права, полученные не в ЕС, действуют полгода, затем нужно записываться в автошколу, пересдавать экзамен и получать местное удостоверение.

Депутат от Левой партии спрашивала кабмин, планируется ли отменить это правило для украинских беженцев. "Еврокомиссия планирует заключить соглашение о дорожном движении с Украиной, которое среди прочего будет предусматривать временное признание водительских прав и справок о квалификации для грузового транспорта", - говорится в ответе правительства.

В ФРГ после 24 февраля прибыли более 800 тыс. беженцев из Украины.