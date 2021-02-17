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ЕК: Первая волна пандемии показала, что закрытие границ не остановит вирус

ЕК: Первая волна пандемии показала, что закрытие границ не остановит вирус Закрытые границы нарушили работу единого рынка и принесли множество проблем
Другие страны
17 февраля 2021 г. 18:25
ЕК: Первая волна пандемии показала, что закрытие границ не остановит вирус

Первая волна пандемии вызываемого новым коронавирусом заболевания показала, что закрытие границ не останавливает вирус, но приносит множество проблем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на пресс-конференции глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Вы помните, что прошлой весной, когда пандемия только началась, было введено много ограничений на границах. Мы тогда вынесли урок, что закрытые границы не остановили вирус, но нарушили работу единого рынка и принесли множество проблем. Вирус научил нас, что закрытие границ не останавливает его, но мы видим множество нарушений", - сказала она.

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