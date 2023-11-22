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ЕК перечислил Украине очередной транш финпомощи в размере 1,5 млрд евро

ЕК перечислил Украине очередной транш финпомощи в размере 1,5 млрд евро Еврокомиссия (ЕК) перечислила Украине очередной транш на 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи. В общей сложности Киев получит в 2023 году 18 млрд евро в виде долгосрочных льготных кредитов.
Другие страны
22 ноября 2023 г. 15:03
ЕК перечислил Украине очередной транш финпомощи в размере 1,5 млрд евро

Еврокомиссия (ЕК) перечислила Украине очередной транш на 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи. В общей сложности Киев получит в 2023 году 18 млрд евро в виде долгосрочных льготных кредитов.

Как передает Report, об этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети "Х".

"Финансирование Европы поддерживало экономическую стабильность Украины и cферу госуслуг с начала войны. Сегодня мы выделяем новые 1,5 млрд евро", - написала она.

По ее словам, в целом поддержка Украины достигла 85 млрд евро и будет продолжаться. В частности, Брюссель намерен выделить Украине 50 млрд евро к 2027 году.

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