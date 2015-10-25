ЕК опасается увеличения притока беженцев в ЕС из-за боев в Сирии

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Приток в Евросоюз беженцев из Сирии может усилиться из-за новых боев в САР, заявил еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Сейчас в соседних с ЕС странами находятся минимум 20 миллионов беженцев. Из-за активизации военных действий в Сирии увеличилось давление, которое усиливает поток беженцев и может иметь немедленные последствия для Европы. В последние две недели только в районе Алеппо новые военные действия коснулись трех миллионов человек, что грозит немедленными последствиями для Европы", — сказал Хан журналистам перед организованной Еврокомиссией встречей лидеров стран, расположенных на балканском пути притока мигрантов в ЕС.

Во встрече примут участие лидеры Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Македонии, Румынии, Сербии, Словении, Хорватии, председатели Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента, главы пограничного агентства ЕС Frontex, агентства ЕС по миграции EASO и верховный комиссар ООН по делам беженцев.