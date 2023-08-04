ЕК одобрила план по поддержке польских компаний на сумму в 176 млн евро

Еврокомиссия (ЕК) одобрила программу по поддержке польских компаний в агросекторе, понесших убытки на фоне украинского кризиса, на сумму в 176 млн евро.

Еврокомиссия (ЕК) одобрила программу по поддержке польских компаний в агросекторе, понесших убытки на фоне украинского кризиса, на сумму в 176 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказано в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте ЕК.

"Еврокомиссия одобрила польскую схему на примерно 176 млн евро (780 млн польских злотых) для поддержки компаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь будет предоставлена малым и средним предприятиям в виде субсидирований процентных ставок по кредитам. Бенефициарами станут компании, которые занимаются торговлей или закупкой зерновых культур, торговлей семенами сельскохозяйственных растений, закупкой или заморозкой мягких фруктов.

Планируется, что меры по поддержке будут реализованы до конца 2023 года, следует из текста.