ЕК одобрила €264 млн на господдержку для завода по производству аккумуляторов в Венгрии

Европейская комиссия одобрила выделение €264 млн венгерской компании Hungary Sunwoda Automotive Energy Technology для создания завода по производству аккумуляторов для электромобилей.

Об этом Report сообщили в Еврокомиссии.

Поддержка будет в форме денежного гранта и кредита и обеспечит инвестиции Sunwoda в €1,43 млрд в строительство нового завода по производству аккумуляторов для электромобилей в городе Ньиредьхаза, отметили в комиссии.

"Это стимулирует компанию сосредоточить свои инвестиции в Венгрии и внесет вклад в экономическое развитие региона, создав более 2500 прямых рабочих мест и свыше 470 косвенных. Завод будет производить литий-ионные аккумуляторные элементы, что будет способствовать переходу к низкоуглеродной экономике", - указали в ЕК.

Комиссия пришла к выводу, что помощь имеет стимулирующий эффект, поскольку без государственной поддержки бенефициар не реализовал бы проект в Европейской экономической зоне.