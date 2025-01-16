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ЕК объявила о выделении еще €120 млн для помощи жителям сектора Газа

ЕК объявила о выделении еще €120 млн для помощи жителям сектора Газа Еврокомиссия объявила о выделении еще €120 млн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Эти средства пойдут на продовольственные закупки, медицинскую и жилищную помощь, а также содействие в обеспечении водоснабжения.
Другие страны
16 января 2025 г. 17:22
ЕК объявила о выделении еще €120 млн для помощи жителям сектора Газа

Еврокомиссия объявила о выделении еще €120 млн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Эти средства пойдут на продовольственные закупки, медицинскую и жилищную помощь, а также содействие в обеспечении водоснабжения.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом заявила журналистам представитель ЕК Ева Грнцирова.

"Сегодня мы также утверждаем пакет мер в размере €120 млн для сектора Газа, чтобы справиться с продолжающимся там гуманитарным кризисом", - сказала она. Таким образом сумма отправленной со стороны ЕС гуманитарной помощи в анклав с 2023 года превысила €450 млн.

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Версия на английском языке EC announces additional €120 million in aid for Gaza residents

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