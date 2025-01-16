ЕК объявила о выделении еще €120 млн для помощи жителям сектора Газа

Еврокомиссия объявила о выделении еще €120 млн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Эти средства пойдут на продовольственные закупки, медицинскую и жилищную помощь, а также содействие в обеспечении водоснабжения.

Еврокомиссия объявила о выделении еще €120 млн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Эти средства пойдут на продовольственные закупки, медицинскую и жилищную помощь, а также содействие в обеспечении водоснабжения.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом заявила журналистам представитель ЕК Ева Грнцирова.

"Сегодня мы также утверждаем пакет мер в размере €120 млн для сектора Газа, чтобы справиться с продолжающимся там гуманитарным кризисом", - сказала она. Таким образом сумма отправленной со стороны ЕС гуманитарной помощи в анклав с 2023 года превысила €450 млн.