ЕК объявила о выделении 200 млрд евро инвестиций в ИИ

Еврокомиссия (ЕК) запускает инициативу по мобилизации 200 млрд евро для инвестиций в искусственный интеллект (ИИ) в Евросоюзе.

Еврокомиссия (ЕК) запускает инициативу по мобилизации 200 млрд евро для инвестиций в искусственный интеллект (ИИ) в Евросоюзе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на саммите ИИ в Париже.

"Я рада объявить здесь об инициативе "Инвестировать в ИИ" (InvestAI). Мы стремимся мобилизовать €200 млрд инвестиций в ИИ в Европе. Мы сосредоточимся на промышленных и критически важных приложениях. Это будет крупнейшее в мире государственно-частное партнерство по разработке надежного ИИ", - сказала она.

По ее словам, эти средства пойдут на создание гигафабрик ИИ в ЕС.

"Эта крупная инфраструктура ИИ необходима для обеспечения открытой совместной разработки самых сложных моделей ИИ и превращения Европы в континент ИИ. Исследователи, предприниматели и инвесторы смогут объединить усилия. Таланты со всего мира приветствуются. Отрасли смогут сотрудничать и объединять свои данные. Мы создаем для них безопасное пространство. Потому что ИИ нуждается не только в конкуренции, но и в сотрудничестве", - добавила она.

Как говорится в заявлении ЕК, InvestAI профинансирует четыре будущих гигафабрики ИИ по всему ЕС. "Новые гигафабрики ИИ будут специализироваться на обучении самых сложных, очень больших моделей ИИ. Такие модели следующего поколения требуют обширной вычислительной инфраструктуры для прорывов в определенных областях, таких как медицина или наука. Гигафабрики будут иметь около 100 тыс. чипов ИИ последнего поколения, что примерно в четыре раза больше, чем фабрики ИИ, создаваемые прямо сейчас", - отмечается в документе