ЕК обсуждает с ФРГ пакет помощи в размере 200 млрд евро

Европейская комиссия, курирующая антимонопольную политику ЕС, ведет переговоры с Германией о ее пакете энергетической поддержки, который, по мнению критиков, исказит конкуренцию в блоке, дав преимущество немецкому бизнесу.

Европейская комиссия, курирующая антимонопольную политику ЕС, ведет переговоры с Германией о ее пакете энергетической поддержки, который, по мнению критиков, исказит конкуренцию в блоке, дав преимущество немецкому бизнесу.

Как передает Report , об этом пишет Reuters.

"Защитный щит" стоимостью 200 миллиардов евро, включая снижение цен на газ и снижение налога с продаж на топливо, предназначен для защиты компаний и домашних хозяйств от воздействия резкого роста цен на энергоносители.

"Мы полностью привержены сохранению равных условий и единого рынка, а также избеганию вредных гонок за субсидиями", — заявил представитель Еврокомиссии на пресс-конференции.

Напомним, что ранее правительство Германии согласовало механизм сдерживания цен на газ для потребителей. На эти меры будет выделен кредит объемом до 200 млрд евро.