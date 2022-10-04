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ЕК обсуждает с ФРГ пакет помощи в размере 200 млрд евро

ЕК обсуждает с ФРГ пакет помощи в размере 200 млрд евро Европейская комиссия, курирующая антимонопольную политику ЕС, ведет переговоры с Германией о ее пакете энергетической поддержки, который, по мнению критиков, исказит конкуренцию в блоке, дав преимущество немецкому бизнесу.
Другие страны
4 октября 2022 г. 00:48
ЕК обсуждает с ФРГ пакет помощи в размере 200 млрд евро

Европейская комиссия, курирующая антимонопольную политику ЕС, ведет переговоры с Германией о ее пакете энергетической поддержки, который, по мнению критиков, исказит конкуренцию в блоке, дав преимущество немецкому бизнесу.

Как передает Report, об этом пишет Reuters.

"Защитный щит" стоимостью 200 миллиардов евро, включая снижение цен на газ и снижение налога с продаж на топливо, предназначен для защиты компаний и домашних хозяйств от воздействия резкого роста цен на энергоносители.

"Мы полностью привержены сохранению равных условий и единого рынка, а также избеганию вредных гонок за субсидиями", — заявил представитель Еврокомиссии на пресс-конференции.

Напомним, что ранее правительство Германии согласовало механизм сдерживания цен на газ для потребителей. На эти меры будет выделен кредит объемом до 200 млрд евро.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyası Almaniya ilə 200 milyard avroluq yardım paketini müzakirə edir

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