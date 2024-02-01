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ЕК обсудит детали новых санкций против России со странами Евросоюза

ЕК обсудит детали новых санкций против России со странами Евросоюза Еврокомиссия (ЕК) начнет в субботу обсуждение со странами - членами Европейского союза деталей предлагаемого 13-го пакета санкций против РФ.
Другие страны
1 февраля 2024 г. 06:46
ЕК обсудит детали новых санкций против России со странами Евросоюза

Еврокомиссия (ЕК) начнет в субботу обсуждение со странами - членами Европейского союза деталей предлагаемого 13-го пакета санкций против РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

По данным его дипломатических источников, неофициальные встречи и обсуждения на высоком уровне станут последним шагом перед тем, как ЕК официально представит новый пакет мер против России для обсуждения и голосования в Евросовете.

Ожидается, что предложение будет включать меры по борьбе с обходом санкций со стороны России и расширение санкционных списков физических и юридических лиц.

Один из источников агентства добавил, что возможны новые секторальные меры, такие как ограничения на импорт. Польша и страны Балтии призывают ввести запрет на импорт российского алюминия и сжиженного природного газа, пишет Reuters.

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