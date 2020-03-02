ЕК объявила о повышении риска заболеванием коронавирусом в Европе

Власти Евросоюза повысили оценку риска заболевания новой коронавирусной инфекцией в странах - членах сообщества со среднего до высокого уровня.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

"Наше агентство анонсировало сегодня, что риск повышен со среднего до высокого уровня", - отметила она.

По словам главы ЕК, Евросоюз на всех уровнях активно предпринимает все меры, чтобы остановить распространение вируса. Она добавила, что ситуация с коронавирусом в Европе будет ухудшаться, Еврокомиссия готовит скоординированный ответ.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кирьякидес подчеркнула, что несмотря на сильные опасения, нет места для паники.

"Несмотря на то, что эта развивающаяся ситуация вызывает ясные опасения, не время для паники и дезинформации. Мы должны оставаться спокойными, чтобы сделать необходимую работу, бороться с этим заболеванием", - сказала она.