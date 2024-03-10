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ЕК не может выполнить требования фермеров Польши об агроимпорте из Украины

ЕК не может выполнить требования фермеров Польши об агроимпорте из Украины Европейская комиссия (ЕК) не может выполнить требования польских фермеров о запрете ввоза агропродукции из Украины, так как власти Польши ранее в одностороннем порядке запретили импорт в страну украинского зерна.
Другие страны
10 марта 2024 г. 21:36
ЕК не может выполнить требования фермеров Польши об агроимпорте из Украины

Европейская комиссия (ЕК) не может выполнить требования польских фермеров о запрете ввоза агропродукции из Украины, так как власти Польши ранее в одностороннем порядке запретили импорт в страну украинского зерна.

Как передает Report, об этом заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"По поводу украинского зерна. Если посмотреть на эту ситуацию, то она вызывает много вопросов, потому что Польша уже в одностороннем порядке запретила импорт украинского зерна, - сказал Домбровскис в эфире украинского телемарафона. - Почему польские фермеры протестуют против зерна с Украины, если оно и так под запретом? Теоретически, даже если бы я собирался согласиться с требованиями протестующих, что мне делать? Запрещать то, что уже и так запрещено?".

Домбровскис поставил под сомнение законность запрета на ввоз украинского зерна властями Венгрии, Польши и Словакии и заявил о готовности принять против этих стран меры.

"Мы послали предупреждающие письма Венгрии, Польши и Словакии. Если ситуация не улучшится, то мы готовы идти далее и запускать процедуру нарушения норм ЕС этими странами", - заявил замглавы Еврокомиссии. Он сообщил, что намерен посетить Варшаву, чтобы обсудить с польским руководством ситуацию вокруг украинской агропродукции.

С ноября 2023 года польские перевозчики и фермеры периодически проводят демонстрации, блокируя КПП на границе с Украиной. Очередная акция протеста против импорта украинской аграрной продукции была объявлена по всей стране с 9 февраля по 10 марта. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз сельхозпродукции из Украины. Протест поддержан руководством Минсельхоза Польши.

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