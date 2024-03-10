ЕК не может выполнить требования фермеров Польши об агроимпорте из Украины

Европейская комиссия (ЕК) не может выполнить требования польских фермеров о запрете ввоза агропродукции из Украины, так как власти Польши ранее в одностороннем порядке запретили импорт в страну украинского зерна.

Европейская комиссия (ЕК) не может выполнить требования польских фермеров о запрете ввоза агропродукции из Украины, так как власти Польши ранее в одностороннем порядке запретили импорт в страну украинского зерна.

Как передает Report , об этом заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"По поводу украинского зерна. Если посмотреть на эту ситуацию, то она вызывает много вопросов, потому что Польша уже в одностороннем порядке запретила импорт украинского зерна, - сказал Домбровскис в эфире украинского телемарафона. - Почему польские фермеры протестуют против зерна с Украины, если оно и так под запретом? Теоретически, даже если бы я собирался согласиться с требованиями протестующих, что мне делать? Запрещать то, что уже и так запрещено?".

Домбровскис поставил под сомнение законность запрета на ввоз украинского зерна властями Венгрии, Польши и Словакии и заявил о готовности принять против этих стран меры.

"Мы послали предупреждающие письма Венгрии, Польши и Словакии. Если ситуация не улучшится, то мы готовы идти далее и запускать процедуру нарушения норм ЕС этими странами", - заявил замглавы Еврокомиссии. Он сообщил, что намерен посетить Варшаву, чтобы обсудить с польским руководством ситуацию вокруг украинской агропродукции.

С ноября 2023 года польские перевозчики и фермеры периодически проводят демонстрации, блокируя КПП на границе с Украиной. Очередная акция протеста против импорта украинской аграрной продукции была объявлена по всей стране с 9 февраля по 10 марта. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз сельхозпродукции из Украины. Протест поддержан руководством Минсельхоза Польши.