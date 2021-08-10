ЕК не будет финансировать строительство стены на границе Литвы и Беларуси

Еврокомиссия (ЕК) не будет финансировать из бюджета Евросоюза строительство стены на границе Белоруссии и Литвы.

Еврокомиссия (ЕК) не будет финансировать из бюджета Евросоюза строительство стены на границе Беларуси и Литвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник представитель ЕК Адальберт Янц на брифинге в Брюсселе.

"Еврокомиссия не считает верным финансировать строительство преград и барьеров из фондов ЕС. Поэтому финансирование данного инфраструктурного объекта не должно осуществляться из фондов ЕС", - заявил он, отвечая на вопрос о возможности финансирования стены для блокирования потока мигрантов на границе Литвы и Беларуси из бюджета ЕС.

Ранее власти Литвы решили защититься от мигрантов из Беларуси четырехметровой оградой. Она будет сделана из сварной стержневой сетки, поверх которой будет натянута используемая военными колючая проволока с острыми лезвиями. На строительство "стены" уйдет 152 млн евро и два года времени. Президент страны Гитанас Науседа считает, что это слишком долгий срок. Он призвал к участию в строительстве всех заинтересованных и обладающих опытом сторон.