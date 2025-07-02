ЕК направит в Словакию делегацию для обсуждения новых санкций в отношениии РФ

Еврокомиссия 3 июля направит в Словакию делегацию, чтобы договориться о 18-м пакете санкций в отношениии России.

Еврокомиссия 3 июля направит в Словакию делегацию, чтобы договориться о 18-м пакете санкций в отношениии России.

Как передает Report, об этом сообщило издание Politico со ссылкой на дипломата из Евросоюза.

Глава Европейского совета Антониу Кошта ранее на пресс-конференции по итогам встречи на высшем уровне заявил, что лидеры стран ЕС не смогли утвердить 18-й пакет санкций против РФ. В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что работа над 18-м набором рестрикций "идет полным ходом", но не назвала возможных сроков ее завершения. По информации дипломатических источников в Брюсселе, утверждение очередного пакета санкций на саммите заблокировала Словакия.

Издание пишет, что Брюссель рассчитывает на достижение договоренности с Братиславой в ближайшие дни. Правительство Роберта Фицо обеспокоено возможными экономическими потерями, связанными с транзитом газа. 1 июля в ходе телефонного разговора со своим испанским коллегой Педро Санчесом Фицо заявил, что заблокирует 18-й пакет санкций при отсутствии гарантий минимизации последствий остановки импорта в республику газа из России.