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ЕК намерена выделять странам ЕС по €40 за каждого украинского беженца

ЕК намерена выделять странам ЕС по €40 за каждого украинского беженца Европейская комиссия (ЕК) намерена предоставлять странам - членам Евросоюза выплаты из фондов сообщества на сумму 40 евро (более 44 доллара США) за каждого беженца с Украины, принятого ими на своей территории.
Другие страны
1 апреля 2022 г. 08:54
ЕК намерена выделять странам ЕС по €40 за каждого украинского беженца

Европейская комиссия (ЕК) намерена предоставлять странам - членам Евросоюза выплаты из фондов сообщества на сумму 40 евро (более 44 доллара США) за каждого беженца с Украины, принятого ими на своей территории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванного чиновника ЕС.

По его словам, концепция, позволяющая делать такого рода выплаты, была принята ЕК в четверг. Финансировать таким образом страны сообщества Евросоюз намерен из своих фондов.

Между тем собеседник Bloomberg не уточнил, когда сообщество планирует запустить подобный механизм финансовой поддержки. Подробной информации о том, как именно будет проходить точный подсчет принятых странами ЕС беженцев, агентство не привело.

Согласно информации, размещенной на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля по 30 марта число покинувших Украину беженцев достигло 4 059 105. В частности, в Польшу за указанный период прибыли 2 362 044 беженца, в Румынию - 616 592, в Молдову - 388 837, в Венгрию - 368 807.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyası hər bir ukraynalı qaçqına görə 40 avro ayırmaq niyyətindədir

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