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ЕК намерена в июне предложить ограничить закупки ядерного топлива в РФ

ЕК намерена в июне предложить ограничить закупки ядерного топлива в РФ Еврокомиссия (ЕК) намерена в июне предложить ограничить закупки ядерного топлива в России.
Другие страны
6 мая 2025 г. 13:34
ЕК намерена в июне предложить ограничить закупки ядерного топлива в РФ

Еврокомиссия (ЕК) намерена в июне предложить ограничить закупки ядерного топлива в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Со ссылкой на закрытый документ, отмечается, что ЕК предложит странам Евросоюза отказаться от заключения новых контрактов с РФ на поставку ядерного топлива и начать искать им альтернативу. По версии агентства, это, в частности, будет означать, что европейский регулятор Евроатом перестанет утверждать продление соглашений на поставки российского топлива.

Упомянутый документ должен быть принят в развитие стратегии ЕК по отказу от "ископаемого топлива" из РФ. Первый пакет в рамках этой стратегии, посвященный запрету странам ЕС на импорт российского сжиженного природного газа с конца 2027 года, ЕК намерена представить сегодня. Презентация этого документа уже дважды откладывалась из-за внутренних разногласий.

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Версия на английском языке EU to propose ban on Russian gas imports by end-2027
Версия на азербайджанском языке AK Rusiyadan nüvə yanacağı alışını məhdudlaşdırmağı təklif edəcək

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