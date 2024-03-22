ЕК намерена обложить пошлинами аграрную продукцию из РФ и Беларуси

Еврокомиссия (ЕК) начала подготовку введения тарифов на зерновые продукты из Беларуси и России.
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"Мы подготовили предложение по увеличению тарифов на российский и белорусский импорт в ЕС зерновых продуктов. На это есть несколько хороших причин. Это предотвратит дестабилизацию российским зерном европейского рынка. Это остановит Россию от использования прибыли от экспорта в ЕС", - сказала она.
Еврокомиссия намерена обнародовать свое предложение по введению пошлин на аграрную продукцию из России и Беларуси в пятницу.