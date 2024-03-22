ЕК намерена обложить пошлинами аграрную продукцию из РФ и Беларуси

Еврокомиссия (ЕК) начала подготовку введения тарифов на зерновые продукты из Беларуси и России.

Еврокомиссия (ЕК) начала подготовку введения тарифов на зерновые продукты из Беларуси и России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы подготовили предложение по увеличению тарифов на российский и белорусский импорт в ЕС зерновых продуктов. На это есть несколько хороших причин. Это предотвратит дестабилизацию российским зерном европейского рынка. Это остановит Россию от использования прибыли от экспорта в ЕС", - сказала она.

Еврокомиссия намерена обнародовать свое предложение по введению пошлин на аграрную продукцию из России и Беларуси в пятницу.