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ЕК может представить членам ЕС предложения по новым санкциям против РФ на этой неделе

ЕК может представить членам ЕС предложения по новым санкциям против РФ на этой неделе Еврокомиссия, вероятно, представит странам-членам ЕС предложения по новому пакету антироссийских санкций на этой неделе, меры могут одобрить до середины октября.
Другие страны
26 сентября 2022 г. 10:44
ЕК может представить членам ЕС предложения по новым санкциям против РФ на этой неделе

Еврокомиссия, вероятно, представит странам-членам ЕС предложения по новому пакету антироссийских санкций на этой неделе, меры могут одобрить до середины октября.

Как передает Report cо ссылкой на портал Euractiv, об этом сообщил источник в ЕК.

"На выходных Еврокомиссия провела консультации со странами-членами ЕС по следующему пакету санкций против России, и, как ожидается, исполнительный орган представит по нему официальное предложение столицам на этой неделе", — сообщил европейский чиновник.

По его словам, новые меры одобрят еще до очередной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в середине октября.

Как добавил портал, новые санкции коснутся атомной энергетики, отключения большего количества банков от системы SWIFT, области информационных технологий, а также экспорта предметов роскоши в Россию.

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