ЕК может представить членам ЕС предложения по новым санкциям против РФ на этой неделе

Еврокомиссия, вероятно, представит странам-членам ЕС предложения по новому пакету антироссийских санкций на этой неделе, меры могут одобрить до середины октября.

Еврокомиссия, вероятно, представит странам-членам ЕС предложения по новому пакету антироссийских санкций на этой неделе, меры могут одобрить до середины октября.

Как передает Report cо ссылкой на портал Euractiv, об этом сообщил источник в ЕК.

"На выходных Еврокомиссия провела консультации со странами-членами ЕС по следующему пакету санкций против России, и, как ожидается, исполнительный орган представит по нему официальное предложение столицам на этой неделе", — сообщил европейский чиновник.

По его словам, новые меры одобрят еще до очередной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в середине октября.

Как добавил портал, новые санкции коснутся атомной энергетики, отключения большего количества банков от системы SWIFT, области информационных технологий, а также экспорта предметов роскоши в Россию.