ЕК: Миру потребуется больше вакцин, учитывая новые варианты коронавируса

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что миру потребуется больше вакцин от COVID-19, учитывая возможное распространение его новых вариантов.
Как передает Report, соответствующее мнение она выразила в опубликованном в понедельник интервью газете
"Сейчас меня беспокоят варианты коронавируса, потому что я знаю, что вирусы мутируют, - отметила она. – Вот, почему я считаю, что мы должны подготовиться к сценариям, которые, как мы надеемся, не осуществятся". "В это воскресенье я встретилась с управляющими фармацевтических компаний, с которыми у нас есть контракты, с учеными и со специалистами из Европейского агентства лекарственных средств, - добавила фон дер Ляйен. - Мы хотим ускорить подготовку на случай, если появятся варианты, вызывающие больше проблем".
В частности, глава ЕК заявила о необходимости "увеличить производственные мощности", поскольку, "если есть что-то, что не подлежит сомнению, так это то, что миру будет нужно больше вакцин, если принимать во внимание варианты" коронавируса. Фон дер Ляйен также выразила уверенность в том, все еще возможно вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения Европы к концу лета.