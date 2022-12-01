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ЕК: Криминализация обхода санкций Евросоюза не будет иметь обратной силы

ЕК: Криминализация обхода санкций Евросоюза не будет иметь обратной силы Криминализация обхода санкций не имеет обратной силы и не коснется совершенных ранее попыток сокрытия или вывода замороженных средств россиян в ЕС.
Другие страны
1 декабря 2022 г. 17:15
ЕК: Криминализация обхода санкций Евросоюза не будет иметь обратной силы

Криминализация обхода санкций не имеет обратной силы и не коснется совершенных ранее попыток сокрытия или вывода замороженных средств россиян в ЕС.

Как передает Report, об этом на брифинге сообщил представитель ЕК Кристиан Виганд.

"Но если кто-то после принятия этого законодательства попытается вывести средства или скрыть их, то в таком случае с этими средствами можно будет работать, в том числе их конфисковать. Вопрос в том, когда было совершено преступление", - сказал он.

Сегодня сообщалось о том, что высокопоставленные представители стран ЕС уже начали обсуждать предложение ЕК относительно принятия потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Ограничение должно вступить в силу 5 декабря, когда вступит в силу эмбарго ЕС на импорт сырой нефти, перевозимой российскими судами.

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