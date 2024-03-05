ЕК хочет направить прибыль от активов РФ на украинскую оборонную промышленность

Еврокомиссия (ЕК) намерена использовать будущую прибыль от реинвестирования замороженных активов РФ "на украинскую оборонную промышленность".
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times, ознакомившаяся с проектом документа ЕК, который Брюссель представит на рассмотрение стран-членов сообщества.
По данным издания, ЕК "согласилась выделить прибыли международной площадки Euroclear в Бельгии и планирует конфисковать их в будущем для Украины, но только те из них, которые будут получены после середины февраля, когда правила вступили в силу".
По оценкам Euroclear, прибыль от реинвестирования замороженных активов РФ в размере 191 млрд евро в нынешнем году может быть сопоставима с прошлогодней. Компания получила в 2023 году 4,4 млрд евро, что более чем в пять раз превышает аналогичные доходы, полученные площадкой в предыдущем году.