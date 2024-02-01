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ЕК готова ввести антидемпинговые пошлины на электромобили из Китая

ЕК готова ввести антидемпинговые пошлины на электромобили из Китая Еврокомиссия, провозгласившая "зеленый переход" официальным политическим курсом Евросоюза, крайне недовольна быстрым ростом количества китайских электромобилей на своем рынке и готова уже весной ввести против них антидемпинговые пошлины.
Другие страны
1 февраля 2024 г. 01:12
ЕК готова ввести антидемпинговые пошлины на электромобили из Китая

Еврокомиссия, провозгласившая "зеленый переход" официальным политическим курсом Евросоюза, крайне недовольна быстрым ростом количества китайских электромобилей на своем рынке и готова уже весной ввести против них антидемпинговые пошлины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Доля китайских электромобилей на рынке ЕС на последние 2-3 года выросла с менее чем 1% примерно до 8% и продолжает быстро увеличиваться. Есть явный риск ущерба для европейской промышленности, поэтому мы проводим расследование в отношении Китая, основанное на оценках риска, которое может привести к введению антидемпинговых пошлин", - сказал он.

По его словам, предварительные результаты этого расследования "могут быть сформулированы уже весной, а окончательные последуют осенью".

"Впрочем, Еврокомиссия сможет ввести антидемпинговые пошлины уже на основании предварительных результатов", - уточнил Домбровскис.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyası Çindən gələn elektromobillərə antidempinq rüsumları tətbiq etməyə hazırdır

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