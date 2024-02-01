ЕК готова ввести антидемпинговые пошлины на электромобили из Китая

Еврокомиссия, провозгласившая "зеленый переход" официальным политическим курсом Евросоюза, крайне недовольна быстрым ростом количества китайских электромобилей на своем рынке и готова уже весной ввести против них антидемпинговые пошлины.

Еврокомиссия, провозгласившая "зеленый переход" официальным политическим курсом Евросоюза, крайне недовольна быстрым ростом количества китайских электромобилей на своем рынке и готова уже весной ввести против них антидемпинговые пошлины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Доля китайских электромобилей на рынке ЕС на последние 2-3 года выросла с менее чем 1% примерно до 8% и продолжает быстро увеличиваться. Есть явный риск ущерба для европейской промышленности, поэтому мы проводим расследование в отношении Китая, основанное на оценках риска, которое может привести к введению антидемпинговых пошлин", - сказал он.

По его словам, предварительные результаты этого расследования "могут быть сформулированы уже весной, а окончательные последуют осенью".

"Впрочем, Еврокомиссия сможет ввести антидемпинговые пошлины уже на основании предварительных результатов", - уточнил Домбровскис.