Еврокомиссия готова работать в трехсторонних переговорах по газу с Россией и Украиной

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Еврокомиссия следит за погодными условиями и подтверждает свою готовность участвовать в трехсторонних переговорах по газу с Россией и Украиной, продолжает выбирать даты для визита вице-президента ЕК по энергосоюзу Мароша Шефчовича в Москву, но даты пока нет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал пресс-секретарь ЕК Якуб Адамовиц на брифинге.

Он отметил, что ЕК следит за прогнозами погоды и находится в "постоянном контакте с властями в Киеве, а также в Москве". По его словам, Еврокомиссия готова работать, чтобы поставки газа "шли так, чтобы все стороны были удовлетворены".

Представитель ЕК напомнил, что Еврокомиссия неоднократно выражала готовность продолжить трехсторонние переговоры, "если обе стороны того захотят", так как считает, что этот формат "доказал свою успешность".

"Мы сейчас рассматриваем визит вице-президента Мароша Шефчовича в Москву, мы смотрим на возможные даты визита. Одна из его целей будет - изучить интерес к трехсторонним переговорам", - подчеркнул Я.Адамовиц.