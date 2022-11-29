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ЕК готова приступить к обсуждению новых санкций против РФ на этой неделе

ЕК готова приступить к обсуждению новых санкций против РФ на этой неделе Еврокомиссия (ЕК) на этой неделе готова начать переговоры со странами Евросоюза по подготовке нового - девятого - пакета санкций в отношении России.
Другие страны
29 ноября 2022 г. 12:38
ЕК готова приступить к обсуждению новых санкций против РФ на этой неделе

Еврокомиссия (ЕК) на этой неделе готова начать переговоры со странами Евросоюза по подготовке нового - девятого - пакета санкций в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Politico.

"Комиссия готова на этой неделе начать переговоры со странами ЕС по вопросу о том, какие меры включить в новый пакет санкций, сообщили чиновники", - информирует издание со слов неназванных официальных лиц.

Politico отмечает, что такой шаг Брюсселя - уступка Варшаве, которая "попросила привязать "потолок" цен на российскую нефть к девятому пакету санкций против РФ".

По данным издания, накануне переговорщики ЕС возобновили переговоры по установлению конкретного лимита на российскую нефть. Предполагалось, что страны блока объявят о достигнутых по этому вопросу договоренностях на минувшей неделе, однако между ними по-прежнему есть разногласия.

Ранее ЕК предложила уровень цены в 65 долларов за баррель.

В сентябре G7 одобрила план введения потолка стоимости для российской нефти, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Согласно плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги по транспортировке морем, страхованию, финансовые и брокерские услуги, связанные с российской нефтью по всему миру, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня.

Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.

Союзники ранее обсуждали установление потолка между 40 и 60 долларами за баррель.

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