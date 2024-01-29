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ЕК: Финансирование БАПОР будет зависеть от итогов расследования его связей с ХАМАС

ЕК: Финансирование БАПОР будет зависеть от итогов расследования его связей с ХАМАС Еврокомиссия (ЕК) примет решение о продолжении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) по результатам расследования его возможной причастности к атакам движения ХАМАС 7 октября прошлого го
Другие страны
29 января 2024 г. 15:17
ЕК: Финансирование БАПОР будет зависеть от итогов расследования его связей с ХАМАС

Еврокомиссия (ЕК) примет решение о продолжении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) по результатам расследования его возможной причастности к атакам движения ХАМАС 7 октября прошлого года в Израиле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении, опубликованном на портале организации.

"Европейская комиссия примет решение о дальнейшем финансировании БАПОР на фоне очень серьезных обвинений, выдвинутых 24 января, касающихся причастности персонала БАПОР к ужасным нападениям 7 октября [2023 года]", - отмечается в заявлении. Подчеркивается, что решение о выделении средств для ооновской структуры будет зависеть от результатов расследования, о котором всемирная организация объявила накануне. В этой связи Брюссель призвал БАПОР согласиться на аудит агентства, который будет проводиться назначенными ЕС независимыми внешними экспертами. Они, как отмечается в заявлении, должны будут проверить, каким образом агентство противодействовало возможному участию его сотрудников в террористической деятельности.

Согласно заявлению, ЕК не предусматривает выделение дополнительной помощи для БАПОР до конца февраля. Евросоюз продолжит осуществлять гуманитарную помощь палестинскому населению на Западном Берегу и в секторе Газа через партнерские организации.

Австрия и Япония вслед за некоторыми странами приняли решение приостановить выделение средств для финансирования БАПОР.

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Версия на английском языке Funding decisions for UNRWA to depend on outcome of investigation, European Commission says

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