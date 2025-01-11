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ЕК: Евросоюз теряет привлекательность для инвесторов

ЕК: Евросоюз теряет привлекательность для инвесторов Европейская экономика теряет конкурентоспособность и привлекательность для инвесторов из-за избыточной бюрократизации и высоких цен на электроэнергию.
Другие страны
11 января 2025 г. 19:43
ЕК: Евросоюз теряет привлекательность для инвесторов

Европейская экономика теряет конкурентоспособность и привлекательность для инвесторов из-за избыточной бюрократизации и высоких цен на электроэнергию.

Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на доклад Европейской комиссии.

По данным ЕК, в период с 2008 по 2021 год почти треть европейских стартапов, чья оценка позднее превысила 1 млрд долларов, переместили свои офисы за пределы ЕС (главным образом, в США). Кроме того, лишь 4 из 50 крупнейших мировых технологических компаний являются европейскими, а производительность труда в Европе остается ниже, чем в США.

Также в документе отмечается, что высокая стоимость энергоносителей (в 2-3 раза выше, чем в США), дефицит квалифицированных специалистов и сложная бюрократическая система - ключевые факторы, тормозящие развитие европейской экономики.

Эксперт по экономическим вопросам из Христианско-социального союза Германии Маркус Фербер подчеркнул необходимость приоритетного рассмотрения вопроса конкурентоспособности Еврокомиссией, предупредив о потенциальной угрозе снижения уровня благосостояния в Европе.

До этого еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что геополитическая напряженность влияет на экономику еврозоны.

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