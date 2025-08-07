ЕК: Евросоюз не считает обязательствами обещания инвестировать в США $600 млрд

О нас

7 августа 2025 г. 18:22
Еврокомиссия не считает юридически обязывающими свои обещания инвестировать в США $600 млрд, равно как и закупить в США энергоресурсов на $750 млрд, она лишь озвучила свои "намерения".

Как передает Report, об этом заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе.

Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, что он может поднять тарифы против ЕС с 15% до 35%, если Брюссель не выполнит обещания по инвестициям в американскую экономику на $600 млрд в ближайшие три года.

"Наши намерения, которые мы озвучили США, - это агрегированные цифры по возможным инвестициям в экономику США европейских компаний и их энергетическим закупкам", - сказал Джилл.

"Еврокомиссия не имеет и не ищет полномочий, чтобы заставить компании сделать это, мы лишь передали наши намерения", - заявил Джилл.

В свою очередь, обещание Трампа поддерживать пошлины на европейские товары на максимальном уровне в 15% он назвал "четкими обязательствами", которые ЕС получил от США.

