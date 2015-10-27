ЕК: Эрдоган хотел бы получить приглашение на саммит ЕС по миграции

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган хотел бы, чтобы его пригласили на встречу лидеров стран-членов Евросоюза для обсуждения вопросов миграции, сообщил первый вице-председатель Еврокомиссии Франц Тиммерманс, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Евросоюз согласует с Турцией общий план действий, который предполагает, со стороны ЕС, финансовую помощь в размере трех миллиардов евро, активизацию переговоров о вступлении Турции в ЕС и ускоренный процесс отмены виз. Турция, в свою очередь, должна помочь охранять совместную границу, улучшить условия проживания беженцев в стране, предотвратить приток мигрантов в ЕС со своей территории и возвращать обратно попавших в Евросоюз из Турции нелегалов.

"Комиссия и я лично продолжим работать вместе с Турцией, чтобы выполнялся план действий. О том, что будет делать Евросовет, спросите у (председателя Евросовета Дональда) Туска. Я знаю, что президент Эрдоган хотел бы получить приглашение, это ясно, он говорил об этом со мной в Анкаре", — сказал Тиммерманс журналистам в Страсбурге, отвечая на вопрос о возможности нового саммита по миграции с участием Турции. Пресс-конференцию транслировали службы ЕК.

По словам Тиммерманса, "диалог с Анкарой на высшем уровне необходим, потому что этот вызов можно преодолеть только вместе с Турцией, а Турция может преодолеть этот вызов только вместе с ЕС".

Ближайший формальный саммит ЕС намечен на 17-18 декабря.