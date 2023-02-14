ЕК: десятый пакет санкций против России будет включать меры борьбы с обходом ограничений

Десятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении Российской Федерации будет включать в себя меры по борьбе с обходом санкций.

Десятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении Российской Федерации будет включать в себя меры по борьбе с обходом санкций.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По словам Домбровскиса, в десятый пакет войдут два основных элемента: новые санкции и элементы, которые связаны с борьбой с их обходом.

Ранее стало известно, что ЕС может запретить компаниям продавать ключевые технологии третьим странам, которые затем поставляют их в РФ.

Такую меру планируют ввести в рамках нового пакета санкций. Отмечается, что санкции ЕС против РФ могут коснуться индустрии дронов и импорта дронов из Ирана.