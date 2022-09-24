ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах

Европейская комиссия (ЕК) выделили 100 миллионов евро для восстановления школ, разрушенные в результате войны в Украине.

Европейская комиссия (ЕК) выделили 100 миллионов евро для восстановления школ, разрушенные в результате войны в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает ЕК в Twitter.

"Будущее Украины начинается в ее школах. Мы поддержим восстановление поврежденных украинских школ, выделив 100 млн евро и создадим новые возможности. Мы также инвестируем 10% из гуманитарного финансирования ЕС по гражданской защите и гуманитарной помощи для обеспечения образования в условиях кризиса в Украине", - написано в сообщении.