ЕК: Болгария выполнила критерии для вхождения в еврозону с 1 января 2026 года

Европейская комиссия заявила, что Болгария выполнила строгие критерии, призванные гарантировать, что страна готова принять евро и что ее экономика достаточно подготовлена ​​к этому.

Европейская комиссия (ЕК) заявила, что Болгария выполнила строгие критерии, призванные гарантировать, что София готова принять евро и ее экономика достаточно подготовлена ​​к этому.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) также дал положительное заключение, отметив "огромную приверженность Болгарии проведению необходимых корректировок".

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также поздравила Болгарию и отметила что этот шаг будет способствовать росту инвестиций в страну.

"Сегодня Болгария на один шаг ближе к введению евро. Это будет означать рост инвестиций и торговли с партнерами по еврозоне, а также большую стабильность и процветание для болгарского народа. Болгария также займет свое законное место в формировании решений еврозоны", - сказала она.

Еврокомиссия также утвердила предложения по законодательным актам Совета ЕС о введении евро в Болгарии с 1 января 2026 года.