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ЕК: 70% населения Евросоюза могут привить от COVID-19 к середине июля

ЕК: 70% населения Евросоюза могут привить от COVID-19 к середине июля В США планируют объявить о достижении иммунитета 4 июля
Другие страны
29 марта 2021 г. 15:43
ЕК: 70% населения Евросоюза могут привить от COVID-19 к середине июля

Вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас полагает, что 70% населения Евросоюза может быть привито от коронавируса к середине июля текущего года. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал cегодня в ходе мероприятия, организованного испанской газетой El Pais.

"Я надеюсь, что целью [по вакцинации 70% населения ЕС] будет не конец лета, а [цель будет достигнута] в течение лета", - сказал Схинас. По его словам, "американцы планируют объявить [о достижении] иммунитета 4 июля", ко Дню независимости США. "А мы можем сделать это 14 июля, в очень европейскую и выдающуюся дату - День взятия Бастилии", - уточнил Схинас.

На данный момент в ЕС одобрены четыре вакцины: разработка консорциума BioNTech - Pfizer, препарат от американской компании Moderna, вакцина британско-шведской фирмы AstraZeneca и препарат компании Janssen.

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