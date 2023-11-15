ЕК: 10 стран ЕС испытают экономический спад в 2023 году

Экономический спад в 2023 году будет зафиксирован в 10 странах ЕС, в том числе в Германии, антирекорд установит Эстония.

Экономический спад в 2023 году будет зафиксирован в 10 странах ЕС, в том числе в Германии, антирекорд установит Эстония.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК).

"Десять государств ЕС столкнутся с экономическим спадом в 2023 году", - заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, представляя прогноз на пресс-конференции в Брюсселе.

Согласно распространенным Еврокомиссией материалам, в частности, экономика ФРГ сократится по итогам года на 0,3%, Эстонии - на 2,6%, Ирландии - на 0,9%.