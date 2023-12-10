Эйлон Леви: Радикалы ХАМАС с 7 октября запустили по стране 12 тыс. ракет

Радикалы из сектора Газа с 7 октября выпустили не менее 12 тыс. ракет по Израилю, более 2 тыс. из них упали на территории палестинского анклава.

Радикалы из сектора Газа с 7 октября выпустили не менее 12 тыс. ракет по Израилю, более 2 тыс. из них упали на территории палестинского анклава.

Как передает Report , об этом сообщил на брифинге официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви.

"С 7 октября движение ХАМАС выпустило более 12 тыс. ракет по Израилю, в том числе из гуманитарных зон [в анклаве]. Запуск более 2 тыс. из этих ракет сопровождался сбоями, большинство из них упали в самом секторе на жителей Газы", - сказал он.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".